人民幣兌美元中間價30日報6.9646，較29日報6.9793，上調147個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護年末流動性平穩，30日展開人民幣（下同）1,830億元逆回購操作，均為7天期，利率仍持穩在2％。

據此計算，人行單日淨投放1,810億元，年底前最後一周淨投放規模達到9,750億元，創近三年單周新高。本周公開市場逆回購到期390億元，單日規模從20億至190億元不等。