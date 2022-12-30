國民黨主席朱立倫批，蔡英文總統說唯有備戰才能避戰是錯的，要國防加上對話才能避戰，民進黨只有對抗、沒有對話，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇今受訪時也說，她一直不反對兵役改革，對手吳怡農陣營卻不斷扭曲她的言論，而這種「抗中保農」的論調，人民不會買單。

王鴻薇今在市議員徐巧芯以及里長的陪同下，到南京公寓市場掃街拜票，她表示，離補選剩下不到10天，現在大家會密集勤跑陸戰，當然空戰也不能偏廢，要感謝今天很多里長都陪同掃市場，連南松山的里長都來了，也很感謝支持者一路以來非常的支持，讓她更有信心。

而蔡英文總統說唯有備戰，國民黨主席朱立倫和吳怡農就此議題隔空交鋒，朱立倫認為要國防加上對話才能避戰，吳怡農把蔡總統的底線曝光，正好坐實「民進黨的底線只有對抗，沒有對話」，難道是要讓全民陷入戰爭風險嗎？

王鴻薇回應，在兵役延長部分，吳怡農跟其陣營一直在扭曲她的談話，她一開始就非常明確地告訴大家，不反對兵役改革，但是覺得政府還是有責任要緩和兩岸緊張情緒，如果在兵凶戰危的時候做兵役延長，就應該跟人民做對話，因為很多家長會擔心、恐懼，子女有沒有可能上戰場，這點政府本來就應該說清楚。

王鴻薇說，現在看到很多民進黨人士和吳怡農針對她來做攻擊，這就是「抗中保農」的操作，但事實上在年底大選已經證明，抗中保台無助於選舉，如果吳怡農跟他的陣營繼續要用這個方法，人民也不會買單，現在真的會讓人民覺得，票投民進黨，青年上戰場。

針對明年1月4日登場的公辦政見發表會不採辯論模式，每人15分鐘一輪發言，該政見發表會本來就是讓所有候選人來講述政見，事實上沒有對話、沒有辯論，但大家也看到，無黨籍候選人蕭赫麟昨拿辯論戰帖給她簽署，她也很大方地簽下，辯論不管國內或國外都是非常正常的民主程序，如果說辯論是口水，那真的不符合民主常態，也違反基本的民主常識。

至於國民黨中常委蕭景田被通緝，王鴻薇則強調，不管是什麼人面對司法追訴，該面對就面對，這點確實沒有迴避的空間。