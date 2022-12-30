大陸全國人大常委會本周二起一連四天在北京舉行，昨天下午召開委員會會議，由委員長栗戰書主持，會議決定將《香港國安法》釋法案的代擬稿、草案修改稿、決定草案、解釋草案等提交常委會會議審議。大陸全國人大常委會會議今天最後一天舉行，料會後將有公布。

據央視報導，會議聽取了大陸全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛有關多項修正草案審議意見的報告，當中包括有關《香港國安法》釋法案文建議稿審議結果的報告，會議審議了相關議案代擬稿、草案修改稿、決定草案、解釋草案等。

另外，據香港《星島日報》報導，基本法委員會委員梁美芬重申，這次釋法並非針對個別案件，是涉及整個保障國家安全制度，以及豐富香港保障國家安全的法律制度。新思維主席、立法會議員狄志遠就認為，無論結果如何，香港的司法獨立形象也受影響。

報導稱，壹傳媒創辦人黎智英獲法院批准聘用英國御用大律師為國安案件抗辯，港府申請終極上訴許可失敗後，特首李家超向大陸中央建議提請大陸全國人大常委會釋法。人大常委會本周二在北京開始一連四天會議，大陸港澳辦主任夏寶龍受大陸國務院委託，首日會議上作關於提請解釋《香港國安法》有關條款的議案說明。

梁美芬：保護香港大眾利益

報導稱，梁美芬接受《鳳凰網》訪問時指，大陸全國人大常委會對《基本法》和《香港國安法》享有解釋權，《國安法》是透過《基本法》附件三在香港實施的全國性法律，因此必須看立法原意，如何能更好保護香港重大公眾利益，而國家安全正是最重要公眾利益之一。

梁美芬相信，大陸中央已就釋法作充分研究，認為釋法有必要性、重要性和有緊逼性，強調人大釋法屬香港法治重要組成部分，是為了豐富香港法制建設過程中，有些東西可能因兩地法律傳統而出現差異，未能充分反映《國安法》立法原意，作為補充和豐富法律制度。

梁美芬認為，這次釋法並非針對一宗案件，而是涉及整個有關保障國家安全的制度，釋法後有助香港和國際社會，對《香港國安法》有更多了解。

狄志遠：中央需更清楚解釋

狄志遠表示，沒有人質疑人大常委會有權釋法，若《國安法》實施過程有違《基本法》原意的地方，中央需更清楚解釋，但也要顧及國際社會及市民反應。他認為，政府相關部門沒有處理好有關事件，事件最後需人大釋法解決，認為不太理想。

狄志遠認為，很多問題在香港已經能處理，或有關法例已經有清楚的說明，香港立法在香港處理會較理想，希望政府避免經常要「補漏」，又指輸了官司才提釋法，總會給人感覺政府「輸打贏要」。（粵語俚語，來自於麻將桌上，指毫無道理地強行索要。即賭博輸了不但不認帳還打人，贏了卻要把錢收足。）