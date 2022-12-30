湯唯今年以《分手的決心》狠掃韓國各大獎項，成為青龍獎上首位非韓籍影后，今年初她和韓國導演老公金泰勇結婚8年傳出婚變，近日湯唯受訪，大方提起老公是像「泰山」一樣陪伴她的人，她也表示女兒得知她得獎後相當開心，讓湯唯產生罪惡感，表示領獎時忘了跟家人說一句謝謝，是最大的遺憾。

湯唯今年以與導演朴贊郁合作的新片《分手的決心》重返大螢幕，不僅得到青龍獎影后，還拿下春史電影獎、釜日電影獎、韓國電影評論家協會三項影后大獎。據《新浪娛樂》報導，湯唯受訪表示，自己在青龍獎典禮領獎時，「Summer爸爸（指金泰勇）發來了他（在北京）拍攝的視頻（影片）」，可見當時老公和女兒都看直播同步關心她有沒有得獎，女兒聽到她的名字相當高興。

湯唯與父親湯餘銘。（圖／中時資料照片）

湯唯說，看到女兒開心的表情突然讓她驚覺剛剛領獎時忘了對全世界最支持她的人，也就是家人表達感謝，到了後台才想起，覺得很遺憾，藉此機會她想讚揚女兒是好孩子、最棒的小主人，幫她分擔照顧家人，也對老公說：「你是永遠在我身後像穩穩噹噹的泰山一樣支持我的人。沒有你，就沒有理想」。

不只老公小孩對湯唯受到肯定感到欣慰，湯唯的父親湯餘銘之後也引用老子《道德經》8字「抱璞守真，虛極靜篤」勉勵愛女，湯唯解釋說，爸爸是很有藝術家性格的人，他對自己的畫作也有一定的堅持，所以她覺得這8個字不只是爸爸想給她的話，也是湯餘銘想給自己的勉勵，可見父女倆個性相當雷同。