民進黨九合一選舉敗選後，日前檢討報告出爐，正國會立委陳亭妃批評，沒看到行政院檢討報告，行政院一定要把問題找出來，一一處理好，不要讓舊的問題繼續延伸；立委高嘉瑜昨日也拋出希望內閣可「團進團出」有新氣象，對此，陳亭妃說，不認同內閣團進團出，而是行政院應該先提出選後檢討報告，再談內閣改組，否則只是媒體聲量而已，對於2024還是沒有任何幫助。

陳亭妃指出，第一時間看到黨的檢討報告，有總比沒有好，但當檢討報告出來後，要如何處理，有些人已經得到政治勢力，如何把他們排除掉，另外，是沒看到行政院的檢討報告，這段時間行政院做了很多，從特別預算和長照為什麼沒辦法讓人民感動，行政院一定要把這些問題，仔細評估出來。

陳亭妃再次強調，找出問題才能讓新的內閣知道應該如何做，一一把問題處理好，不管換了誰都一樣，如果舊的問題繼續延伸，問題無法解決，所以既然要痛定思痛，如何解決比較重要，確實黑金、黑道問題嚴重，相關單位從黨到行政院如何處理，也應該要拿出決心和魄力。

針對高嘉瑜提出的內閣「團進團出」，陳亭妃說，我不認同團進團出，但內閣如何做，到底是什麼環節出問題，才能在下一次內閣人事有好的調整，否則問題不知道在哪裡，怎麼換、換了誰還不是一樣，要有行政院檢討報告出來，才知道問題在哪，再談內閣改組，否則只是媒體聲量而已，對於2024還是沒有任何幫助。