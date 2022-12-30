台中市豐原區29日晚間發生工廠大火，造成4死1重傷慘劇。（陳淑娥攝）

台中市豐原區29日晚間發生工廠大火，造成4死1重傷慘劇。（陳淑娥攝）

台中豐原昨晚發生工廠大火釀4死慘劇，消防火調小組上午到現場採證，現場一名員工今早表示，公司剛租下廠房不久，這幾天由廠長帶隊裝修倉庫，在2樓進行地面防水塗層，卻突然起火。

該員工指出，公司是做水冷扇的，不久前剛租下該廠房，有放置一些東西，最近要整理倉庫使用，在2樓進行地面防水塗層裝修後，準備要使用。

該員工說，8、9名公司員工在廠長的帶隊下，這幾天到倉庫施作，也不清楚為何燒起來，據目擊逃生員工說，突然看見火光，接著就陷入火海了。

由於場廠房約500平方公尺，起火當時，2樓地板已全部塗完，但有些尚未乾，只要有一點火花，就有可能因溫度高而釀成大火。台中市府消防早上進入採證，以釐清正確起火原因。

台中市府都發局也前往拍照並表示，此為農業區，廠房並無後來再加蓋違建，將回去進行釐清。

都發局表示，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，今日已依規開立違建認定通知書並通知違建人14日內拆除，本案違建因火災事故已危害公共安全，如期限內未自行拆除，都發局將待消防局火災鑑定完成後依規執行強制拆除。