國民黨主席朱立倫昨批台北市第三選區立委補選民進黨候選人吳怡農把總統蔡英文的底線曝光，顯現民進黨的底線沒有對話，對此，吳怡農30日表示，如果光喊對話兩字就可促成和平，沒有人會反對，但對話後中國大陸都沒放棄對台灣武力威脅，唯有備戰才能止戰、避戰，這是比較負責任的做法。

朱立倫昨日酸，吳怡農把蔡總統的底線曝光了，顯現民進黨的底線只有對抗、備戰，沒有對話，要讓全民陷入戰爭的風險嗎，如果吳怡農的主張是對的，那台灣不是陷入最大的危險嗎？

吳怡農30日上午在台北市議員王世堅及中庄里長陳建中陪同下，赴松江市場掃街拜票，被問到朱立倫批評把蔡總統的底線曝光，吳怡農表示，台灣所有人都要和平，沒人沒事希望對抗，如果光喊對話兩字就可促成和平、保證和平，相信沒有人會反對。

吳怡農也說，朱主席也很清楚，他在自己跟習近平對話前及對話後，中國大陸都沒有放棄對台灣的武力威脅，反而加強對台灣軍事威脅，這樣的環境下，面對這樣威脅，唯有備戰才能止戰，唯有備戰才能避戰，我相信大家都知道這是比較負責任做法。