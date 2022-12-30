台中市豐原區東洲路「雅速達股份有限公司」違建工廠昨（29）日晚間發生大火，造成4死2傷的慘劇。不過該公司並非第1次發生工安意外，2年前一名黃姓員工就曾因公司教育訓練不足，在搬運重達1公噸的機台時，慘遭壓成重傷。台中地院審理後，一審依過失傷害致人重傷罪，判處邱姓廠長有期徒刑8月，全案上訴二審，沒想到邱姓廠長昨晚卻在大火中不幸罹難。

據判決書指出，雅速達公司邱姓廠長在2020年2月4日上午9時許，指示黃姓員工及另2名員工自入線區將1公噸重的立式整型機2臺等物品搬運至集貨區，卻疏忽黃男未接受此搬遷工作必要之安全衛生教育訓練，復在黃男於同年月4日下午1時許，詢問邱男時，未明確具體指示以何方式搬運上貨車，亦未提供或設置防止物料移動之適當設備，

黃男受指示後，徒手將機台推至裝置上並操作上升，但機台因欠缺防止物料移動之適當設備而倒塌壓傷黃男，造成其受有第11、12胸椎骨折合併脊髓神經損傷術後下肢踝關節無力、膀胱功能及性功能永久障礙之重傷害。

法官審酌邱男身為雅速達公司之廠長，負責指揮管理廠務運作、機械等硬體設備之設置、現場工作分配、廠內人員調度及安全維護等事務，卻於指派黃男搬運任務時，未注意提供其必要之安全衛生教育訓練，且未提供勞工防止物料移動之適當設備，造成重傷，又始終否認犯行，犯後對黃男為恐嚇犯行遭另案提起公訴；台中地院審理後，一審依過失傷害致人重傷罪，判處邱男有期徒刑8月，全案上訴中，沒想到邱姓廠長昨晚卻在大火中不幸罹難。