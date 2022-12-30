台北市長蔣萬安29日下午尖峰時段前往內科地區視察交通現況。並成立府級專案小組，整合跨局處之力，全力推動，以達到全面的根本改善成果。不過前台北市長柯文哲曾說出「內湖交通沒救了」，對此昨日也前往視察的副市長李四川強調，沒救有沒救的方法，最起碼也必須要讓它舒緩，不能一直放在那裡。

李四川今陪同蔣萬安出席聯合醫院視察，會前受訪表示，昨日去內科地區視察後，發現有滿多民眾搭乘公車，因此會跟公車業者協調，看是否有辦法採「預約公車」方式，李四川舉例，過去在新北市就有從板橋直接到林口或到金山的直達公車，沿路都沒有停，跟民眾自行開車差不多，這樣就可以減少開車數量。

不過李四川也表示，蔣萬安已指示舉辦跨局處會議，並指定由他來當召集人，原則上會針對短中長期措施來討論及擬定，包含是否與基隆、新北協商合作，也都需要進一步討論，另短期部分已經透過路口淨空、交警數量增加等，期盼能些微緩解內科交通壅塞問題。

建制高速公路匝道部分，李四川表示，這就屬於比較長期的規劃，因為動用到工程就需要長時間，另也要再討論可行性。李四川強調沒救有沒救的方法，最起碼也必須要讓他舒緩，不能一直放在那裡。