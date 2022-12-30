根據衛福部統計，肝癌高居我國主要癌症死因的第2位，每年有超過1萬2千人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，營養師程涵宇分享10種傷肝的壞習慣，例如高油高糖的飲食習慣、未血脂血糖等，此外，睡太少、久坐少動這類生活型態也是傷肝的兇手。

程涵宇在其臉書及個人網站發文表示，肝病不一定會有明顯症狀，有症狀時通常病情已嚴重，護肝最好辦法就是避免傷肝的壞習慣，常見傷肝行為有10種，包括喝酒、肥胖、亂吃藥、高油飲食習慣、含糖食物飲料、發霉食物吃下肚、纖維吃太少、未控制血脂血糖、睡太少、久坐少動。

生活習慣上，睡太少、久坐少動會傷肝。她表示，根據研究，每天睡眠時間少於5小時的人，發生脂肪肝風險較每天睡眠時間7小時的人高43%。此外，《肝病學雜誌》研究針對14萬名韓國中年男性與女性，近35%的人為脂肪肝，另有研究發現，久坐與少動都與脂肪肝有關。

程涵宇表示，因肝臟負責代謝酒精，喝酒會提高肝炎、肝硬化及肝癌的風險；肥胖會累積肝臟脂肪，造成肝發炎。若不控制血脂血糖，引發血脂高、胰島素阻抗，會增加肝臟脂肪的堆積，造成身體發炎、肝細胞受損。

至於飲食習慣上，常吃高油、高糖食物會造成脂肪肝，進而導致肝發炎、肝硬化，嚴重可致肝癌。發霉食物吃下肚也是傷肝行為，例如，黴菌中的黃麴毒素，需加熱到高溫280度才能去除，而黃麴毒素具超強致癌性，長期食用遭黃麴毒素，罹患肝癌的風險大增。