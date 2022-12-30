繼口蹄疫拔針，傳統豬瘟也可望拔針！我國雖然口蹄疫已完成拔針，但由於傳統豬瘟仍未拔針，因此生鮮豬肉仍無法外銷至日本，農委會今天宣布，明年1月1日起至6月30日為止，台灣各地肉豬停止施打傳統豬瘟疫苗，並預計明年7月起包括種豬也停止施打，預計最快後年6月起就可以提出「豬瘟非疫區」，我國生鮮豬肉2025年有機會重返日本，但仍有一定難度。

據統計，我國曾在1996年時外銷日本豬肉達27萬餘噸、產值達15.7億美元，但因為口蹄疫爆發等，外銷產值幾乎歸零，雖然我國口蹄疫已完成拔針並認定為非疫區，但現行仍是傳統豬瘟疫區，生鮮豬肉仍無法重回日本市場。

農委會防檢局局長杜文珍表示，目前亞洲國家全數國家都是傳統豬瘟疫區，我國傳統豬瘟在日據時代就傳出，1948年感染率甚至達81.3％，1958年後才有疫苗，而2006年至今已未傳出傳統豬瘟疫情，且據近2年監測統計，少數陽性豬隻均為疫苗引進，顯示國內豬瘟疫情傳播風險低。

因此，農委會宣布明年1月起肉豬全面停打傳統豬瘟疫苗，未有異狀後，7月起全國豬隻停打傳統豬瘟，預計2024年可向WOA申請為非疫區，最快2025年就可認定為非疫區，杜文珍說，但農委會會備妥疫苗以備不時之需，但如果明年起遭發現偷打疫苗，可處3萬至15萬元罰鍰。

農委會主委陳吉仲表示，拔針後證明我國養豬場生物安全到位，顯現台灣的競爭力，且日本也要求銷日豬肉品應要傳統豬瘟拔針，可以讓國內豬肉產銷調節更順暢，預計2025年生鮮豬肉可以重返日本市場。

但農委會副主委黃金城強調，因為我國豬肉自給率不到9成，其他還要靠進口來補，且新設畜牧場或增加在養頭數困難度極高，因此是「有機會外銷，並非一定要外銷」。