大陸網易新聞引述據《曼谷郵報》29日報導，為迎接中國大陸旅客做準備，泰國旅遊與體育部有意提供新冠疫苗加強針，讓入境旅客和旅遊業者能免費接種。

泰國旅遊與體育部部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）說，為入境旅客和旅遊業者提供加強針是個合算的投資，因為目前新冠疫苗的價格下降，每劑只需數百泰銖。他說，如果一名遊客平均在當地消費4萬泰銖（約合8048元人民幣），政府從中收取7％的增值稅，其價值將超過疫苗價格。「這將為泰國樹立良好形象，因為我們在醫療安全方面名列前茅。」

皮帕表示，旅遊與體育部將與泰國旅遊局和公共衛生部探討這項提議的可行性。如果計畫獲得政府批准，將撥款給公共衛生部購買疫苗。旅遊和體育部還將要求公共衛生部在第一批中國大陸遊客抵達之前為泰國的旅遊從業者準備加強針。他表示，有關部門應幫助向遊客、服務業從業人員和當地人宣傳健康和安全措施，鼓勵他們戴口罩並提防風險。

普吉島旅遊協會顧問主席普密吉提（Bhumikitti Ruktaengam）表示，第一批中國遊客預計將在第一季末抵達泰國。他表示，在旅遊業復甦之前，普吉島需要解決某些問題，例如水療中心、酒店、航空公司和移民辦公室的勞動力短缺。

普密吉提認為，公共部門和私營部門都應該共同努力，增加連接中國主要城市的航班。旅遊局應加快導遊執照的續簽程式，並準備數碼支付技術和中文標誌和說明，以方便來自中國的遊客。

普密吉提表示，目前普吉島大約60％的私人企業已恢復營業。如果中國遊客回來，20％的停業企業可以重新開業。

據悉，泰國考慮為入境旅客免費接種新冠疫苗加強針的消息出現後，攜程平臺上泰國各個熱門旅遊目的地，如曼谷、芭提雅、清邁等城市，相關搜索量環比大增230％。目前國內對應的泰國領館、簽證中心已完全開放，旅遊、探親、商務等各類型業務均可正常辦理。