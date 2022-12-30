前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歷經多次審查、政黨協商，30日經立法院會三讀通過。歲出所需財源原列新台幣2101億9965萬6000元，其中2023年度為1044億4872萬1000元，2024年度1057億5093萬5000元，最終審議結果減列3億6710萬1000元，改列為2098億3255萬5000元，全數以舉債支應。

前瞻基礎建設計畫自2017年推動至今，前3期共計編列5598億，而第3期預算執行至今年底，行政院於今年8月31日將第4期特別預算案送交立法院審議，預算規模近2102億，編制重點包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、人才培育促進就業、少子化友善育兒空間建設、食品安全等。

對於前瞻計畫推動，朝野立委表態支持前瞻計畫推動，未獲共識的項目多採預算暫時凍結，待相關部會提出書面報告後即可動支，也有黨團提案，要將各機關業務費通案刪減1％，大約1億4289萬2000元。

立法院會上午審議時聚焦在政黨協商時未獲共識的提案。其中，為減少前瞻基礎建設計畫特別預算舉債數，民眾黨團主張增列歲入移用以前年度歲計賸餘1000億，國民黨立委李貴敏等人也提案，要求增加移用以前年度歲計賸餘300億支應前瞻計畫第4期特別預算案所需財源，用意在減少債務舉借數額，但兩案表決皆不通過。

此外，立法院會三讀通過前瞻計畫第4期特別預算時也做成幾項決議，如通過國民黨團提案，各公務機關合計編列媒體政策及業務宣導費用2億151萬5000元，要求審計部應確實辦理查核，並分別於明、後年底完成專案審計，2個月內公布於審計部官站。

綜觀立法院各期前瞻基礎建設計畫特別預算案，2017年到2018年的前瞻第1期預算案，歲出原列1089億餘元，立法院通過減列18億餘元；2019年到2020年的前瞻第2期預算案，原列2275億餘元，通過減列45億餘元：2021年到2022年前瞻第3期預算，通過減列1億餘元，今年通過的前瞻第4期，通過減列3億餘元，幅度較小。