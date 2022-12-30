高雄29日接連傳出工安事件、槍擊命案，高市議會國民黨團總召陳美雅30日要求高雄市長陳其邁回歸市政並重視高雄治安敗壞的問題，國民黨高市議員李雅靜也酸，高雄槍枝氾濫已經到「我有槍我驕傲」的地步，呼籲陳其邁正視槍枝氾濫的嚴重性。

陳美雅指出，高雄29日傳出工安事件，更發生1死1傷槍擊命案，高雄工安、治安事件層出不窮，「讓高雄人生活得安心、安全這麼困難嗎？」，她要求高雄市長兼民進黨代理主席陳其邁專心回歸市政，不要關心黨務勝於市政。

陳美雅表示，最近大家都發現陳其邁躍於媒體版面的談論，都是在論述民進黨的黨務，完全沒有談到市政問題，所以她要求陳其邁，立即重視高雄市治安敗壞的問題，還給高雄市民安全、安心的生活。高雄市民的生活安全是非常重要的市政議題，她也要求市府立即處理民生、勞工安全與治安等市政議題。

「我有槍我驕傲？」李雅靜狠酸，高雄又響起槍聲，而且是槍擊命案，大家明知槍擊案在高雄破案速度快、破案率高，為何還是有這麼多歹徒持槍犯案，且1件比1件凶狠，難道在高雄「我有槍我驕傲」？呼籲陳其邁正視槍枝氾濫的嚴重性，把心思放在改善治安，補上破洞的社會安全網，還給市民安全的生活環境。