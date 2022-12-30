根據韓國30日官方統計數據，當地7月曾經高達6.3%並創新高的CPI（消費者物價指數），12月僅年增5%，符合市場預期外也跟11月漲幅相當。

至於月增率方面，12月漲幅為0.2%，11月則是下跌0.1%。路透社匯集各方資料後，大多數也預估小漲0.1%。韓國政府與央行都認為，未來當地通膨應該會逐月下降。

此份韓國12月物價報告中，農產品售價年減1.6%，但水電瓦斯等公共設施使用價格卻較1年前狂漲23.2%。同時，民間服務方面的費用也大漲6%，故12月通膨才無法大幅下降。

韓國央行30日也指出，衡量各項風險下，預計明年初當地通膨將在5%上下。韓國財政部表示，將持續努力穩定物價，不過，因明年元月就要過農曆新年，屆時各項需求應有望增加。

繼11月年增4.3%並創下14年新高後，剔除鮮食與能源價格的12月核心CPI則增加4.1%。韓國本月核心消費者物價下跌，也是2021年11月以來首見。韓國今年全年CPI平均值為5.1%，幾乎是去年2.5%的一倍左右，也創下1998年亞洲金融風暴以來最高的1年。