樂意(7584)旗下由韓國Smilegate RPG所開發的《失落的方舟：LOST ARK》中文版，昨日由台灣地區營運總負責人金才憲在官方YouTube頻道親自公布上市日期，該款遊戲預計1月12日正式上市。

《失落的方舟》為一款端遊遊戲，歐美國際版由Amazon Games代理，今年2月12日登上Steam免費營運，開服首日湧入接近百萬玩家同時上線，並迅速突破132萬大關，創造Steam歷史第二高的成績，也是近年難得有MMO手遊在歐美市場出現第1個月千萬的下載量，到第1季全球用戶數突破了2000萬；第2季改版後，同時上線人數又恢復到80萬人，一直居Steam熱門遊戲前幾名。

台灣則由樂意取得代理權，樂意指出，台灣上市後希望不要落後於其他海外國家的進度，在與原廠協調後，將以減少台灣版本與其他國家版本差異的營運方向努力。而台灣版本將開放韓國更新的最新內容，包含最新的領地內容及染色系統，今年在韓服推出的新職業，也是第三個輔助職業在2023年的上半年就會釋出。

樂意今年上半年稅後淨利0.52億元，年減4.7％，每股盈餘3.6元，累計前11月營收5.96億元，年增8.5％，該款遊戲將在明年1月12日上市，將開始貢獻營收，以該款遊戲全球上市後熱度，樂意第1季的營運預期有相當可觀的數字。