新莊警分局中港派出所警員高嘉宏28日下午2時在中港路485號一帶執行勤務時，發現25歲林姓男子形跡可疑，對方一見到員警就跑，途中將側背包包丟到路邊車底後就躲進一間寵物用品店內，員警見狀立刻追上並守在該店門口，呼叫支援警力將林男揪出，發現對方原來是槍砲通緝犯，後來也在他丟棄的包包中查獲改造手槍以及子彈，現場依槍《槍砲彈藥刀械管制條例》及槍砲通緝逮捕偵辦。

當時高警騎警用機車在中港路485號附近進行勤查勤務，發現行人林男背著側背包形跡可疑，欲上前盤查時對方立刻拔腿就跑，途中還把側背包丟進路邊一輛自小客車底下，接著就跑進寵物用品店躲藏。

高警騎機車追到門口後，見對方已躲進店內，立刻呼叫線上警力前來支援，進入店內後果然查出林男為新北地院發布的《槍砲彈藥刀械管制條例》通緝犯，之後警方也在林男丟棄的包包內查獲一把改造手槍、4顆子彈、一顆彈殼，現場將其逮捕偵辦。

改造槍枝經送鑑識中心鑑定後，初步鑑定槍枝結構完整，槍管通、可擊發，初驗為具殺傷力可能性大的改造槍枝，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》移請新北地檢署偵辦，並擴大追查槍枝來源。