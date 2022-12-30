家住苗栗縣西湖鄉一名9旬蔣姓老翁遭到詐騙集團以協助植牙為名，詐取蔣姓老翁將60萬積蓄領出匯至不明人頭帳戶，蔣姓老翁赴西湖鄉農會臨櫃領款時，行員發現有異通報轄區西湖分駐所員警趕往了解，及時勸阻被害人匯款保住積蓄。

28日上午，90歲的蔣姓老翁獨自1人至西湖鄉農會，向行員稱因要植牙，欲解除定存帳戶內60萬元匯予不明人士帳戶，疑似遭詐騙。農會行員查覺有異隨通報西湖分駐所，警方馳赴現場與行員細心解說勸阻，才成功攔阻老翁匯款。

西湖分駐所所長薛宇宏表示，所方是接獲西湖鄉農會王姓主任來電通報表示，蔣姓老翁疑似接到佯稱是牙醫的不明人士通知，要幫忙植牙，並避開被害人家屬私底下請老翁交付植牙款項60萬元，因被害人年事已高、不疑有他，立即到農會填寫解除定存單，準備將定存帳戶內60萬元存款領出，匯入詐騙帳戶。經行員關懷提問後，發現該詐騙手法屬典型之「假冒公務機構─醫療院所」向年長者行詐騙的手法。經警方及行員再三向被害人解釋，並通知其家人到場，老翁才警覺其險遭詐騙，不再堅持匯款，成功保住辛苦血汗錢。

通霄警分局提醒民眾，如接獲此類電話，應「保持冷靜」、「小心查證」、「立即報警」（撥打110或165反詐騙專線」），由警方或專人研判是否為詐騙案件，適時提供諮詢服務及正確資訊，以保障民眾自身權益。