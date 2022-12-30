正值青春期的孩子對性和親密關係好奇，一名女網友表示，國二的女兒在學校有穩定交往的男友，女兒昨日告知跨年要到男友家慶祝，且要在對方家長不在家的情況下過夜，她阻止女兒，沒想到女兒當場暴怒，她將煩惱PO上網問「該讓她到男友家過夜嗎？」貼文曝光網友一面倒勸她要堅持立場，建議她改請女兒的男友到家裡。

原PO昨（29）日於論壇《Dcard》指出，當初從女兒口中得知，在學校有穩定交往的男友，沒有強烈反對，而是以開明的態度要求女兒要以課業為重。她說，昨日女兒向她報備跨年夜要去男友家過夜，她不准，女兒當場發脾氣。

原PO表示，平常有給女兒性教育，也都有灌輸基本觀念，但她認為女兒年紀還太小，不適合和異性過夜，加上跨年夜當天，女兒的男友家沒有其他大人在，孤男寡女共處一室，擔心女兒被欺負，她煩惱地說，「大家覺得該讓她跟男友過夜嗎？還是我想太多了？」

貼文上線，多數網友皆認為不適合，建議原PO請女兒的男友到家裡跨年，「退而求其次，讓女兒帶男友到你們家跨年，妳準備一些食物邀請她男友，順便觀察這個男孩的個性」、「我25歲，我覺得不行也不可以」、「我是輔導老師，原則上不能過夜！誰知道有個萬一呢？這個萬一媽媽和女兒都不能承受，媽媽應該堅持立場，不讓女兒外出過夜，邀請對方到家裡來是個好辦法」、「我是國三就交男朋友的人，現在25歲，我覺得應該要堅持不可以，小朋友心理真的沒有那麼成熟，如果發生性行為，她以後很有可能會後悔，請保護一下女兒吧」。