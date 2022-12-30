華新麗華以12月不銹鋼主要原料鎳、鉬與廢不銹鋼維持強勢上漲趨勢為由，30日宣布，調漲2023年1月不銹鋼內外銷盤價，1月內銷每公噸漲新台幣1,500～12,000元，外銷盤價調漲50～400美元。

此外，華新2022年11月30日正式完成併購義大利CAS不銹鋼廠手續，12月起併入合併營收，印尼旭日冰鎳廠2023年第一季正式投產，也會計入合併營收，均可增添明年營收成長動能。

華新表示，12月不銹鋼主要原料鎳、鉬與廢不銹鋼維持強勢上漲趨勢，截至目前為止，12月鎳月均價與前2個月漲幅大於每公噸3,000美元。目前歐美不銹鋼消費市場現處耶誕假期，需求暫緩釋出，客戶仍有明顯意願回補庫存。預期歐美假期結束、農曆年後與大陸疫情緩解之後，需求動能將逐漸改善。

華新指出，華新秉持與客戶共同接單原則，元月僅適當反應部分成本，304系列不銹鋼內銷每公斤調漲新台幣6元，折合每公噸漲價6,000元；外銷每公噸漲200美元。316系列內銷每公斤漲新台幣12元，折合每公噸漲價12,000元；外銷每公噸漲400美元。400系列內銷每公斤漲新台幣1.5元，折合每公噸漲價1,500元，外銷每公噸漲50美元。200系列內銷每公斤漲新台幣3元，折合每公噸漲價3,000元；外銷每公噸漲100美元。