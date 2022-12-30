中國國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組全體會議12月29日在京召開。國務院總理李克強作出重要批示指出：保障農民工工資支付，事關廣大農民工切身利益。兩節臨近，工資結算進入高峰期，農民工拿到辛苦錢過年的願望十分迫切。要加大欠薪易發領域排查，嚴懲惡意欠薪行為，落實工資保證金等制度，確保農民工及時足額拿到工資。

李克強批示指出：近年來，各地區各有關部門認真貫徹落實中共中央、國務院決策部署，不斷完善依法治欠體系，根治欠薪工作取得積極進展。兩節臨近，工資結算進入高峰期，農民工拿到辛苦錢過年的願望十分迫切。要深入貫徹中共二十大精神，認真落實中央經濟工作會議部署，持續做好保障農民工工資支付各項工作。

李克強批示指要扎實開展欠薪集中整治專項行動，強化多部門聯合執法，加大欠薪易發多發領域排查力度，依法嚴厲懲處惡意欠薪行為，落實工資保證金等制度，確保農民工及時足額拿到工資。加大農民工就業幫扶，對失業農民工、困難農民工及時予以失業補助、困難救助，兜牢基本民生底線，為經濟社會持續健康發展作出新貢獻。

國務院副總理、國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組組長胡春華出席會議並講話。他強調，今年以來受多種因素影響，欠薪問題出現較大反彈，根治拖欠農民工工資工作面臨更加複雜局面。各地區各部門要充分認識當前欠薪形勢的嚴峻性和複雜性，扎實做好根治拖欠農民工工資工作。

他續稱，要積極採取措施，加大欠薪隱患排查和風險防範，督促有支付能力的單位儘快清欠農民工工資，協調妥善解決困難行業企業的欠薪問題。要加強對生活困難農民工的兜底保障，及時動用相關儲備資金，多管道開展救助和幫扶，同時幫助農民工穩定就業，保障脫貧人口按時足額領取務工收入。要嚴厲懲治惡意欠薪違法行為，有效防範化解相關風險隱患。要強化一盤棋觀念，層層落實責任，密切協調配合，形成治理欠薪的強大合力。