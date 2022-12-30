苗栗警分局29日舉行金融機構防搶演練。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局29日舉行金融機構防搶演練。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局29日舉行金融機構防搶演練。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

農曆過年將屆，各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金進出，民眾提取大量現金，容易成為歹徒覬覦的下手目標，苗栗警分局為提升各金融機構安全及強化自我防衛能力，29日與凱基銀行苗栗分行合作舉行金融機構防搶演練，並邀集轄內各金融機構代表觀摩，希望藉此演練，使銀行職員遇到緊急事故時，能從容應對，即時通報警方在第一時間趕往處置，以降低人員傷害及財物受損。

這次演練，由2位便衣員警趁著銀行快打烊之際，頭戴鴨舌帽及口罩，突然闖入銀行內對櫃員持槍行搶，測試保全及行員的反應，短短2分鐘得手30萬元，隨後駕車逃逸，過程逼真。藉由這次演練狀況，檢視行員、員警臨場反應和危機處置偵防能力等表現，全面檢討精進，讓警察機關與金融機構防搶作為更能緊密結合，以保障春安工作期間民眾生命、財產安全。

分局長林永勝呼籲民眾，如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳或由親友陪同下提領取，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔。若遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪，同時與金融機構間建立友善通報機制，共同守護民眾財產安全。