金管會為持續推動證券市場邁向全球2050淨零排放目標，宣布核准台灣集保結算所可經營「公開發行公司股利發放電子通知業務」，在取得投資人及上市櫃、興櫃公司或有股務代理的公發公司同意後，可將現行的紙本股利分派通知書轉為電子通知。

據集保結算所統計，2021年約有超過1400家上市櫃公司辦理股利分派，分派頻率則有季配息、半年配息或年配息，共有1500多家次公司辦理股利分派。這些公司約需印發寄送5800萬份的紙本發放通知書給股東，除需耗費寄送成本外，亦不利環保增加碳排。

金管會表示，提升金融市場數位化服務為核心政策之一，尤其在疫情衝擊下，更突顯建立電子化平台處理機制重要性，透過創新優化發行市場股務服務，以降低成本、增進效率及減少碳排，對此發布函令核准集保結算所可經營「公開發行公司股利發放電子通知業務」。

金管會指出，集保結算所預計將在2023年6月推出公發公司股利發放通知電子平台。未來將以「創新、韌性及永續」策略方向，協助市場業者實踐ESG理念，透過政策推動逐步擴大市場股務數位化服務，期許透過電子化趨勢，有助企業朝永續政策發展再邁前一大步。