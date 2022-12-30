中市豐原4死大火，消防局初步研判，不排電焊火花引燃油漆溶劑揮發氣體釀禍。（資料照片）

台中市豐原區昨晚發生工廠大火釀4死慘劇，台中市消防局今天表示，經火災調查小組初步研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災的可能。台中地檢署昨晚間立即指派檢察官到場指揮調查，封鎖現場進行蒐證，今天再派檢察官到場勘驗、相驗，將傳喚雅速達公司負責人偵辦。

台中市消防局表示，昨晚19時36分許接獲豐原區東洲路一處倉庫傳出火警，隨即出動消防車26輛、人員66名前往搶救。火災現場為2樓鐵架烤漆浪板結構之建築物起火燃燒，晚間20時32分火勢撲滅。

據了解，起火的倉庫占地500平方公尺，2樓地板正進行防水塗層裝修，台中市府消防火災調查小組今天上午進入火場勘驗採證，初步綜合研判起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災的可能。

台中地檢署表示，檢察長郭永發昨晚刻指派主任檢察官吳錦龍往赴事故現場了解，並指揮蒐證調查火災事故發生原因；今天再指派專責檢察官、法醫進行後續相驗事

宜，也通知犯罪被害人保護協會台灣臺中分會啟動關懷

機制，派員關心慰問傷者及死者家屬，以提供必要協助。