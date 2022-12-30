天氣那麼冷，相信大家都不想在做家事時要碰到冰冷的水，而是希望能夠「假手於人」，貼心的小米就再推出了全新的Xiaomi 掃拖機器人 S10+，主打全新升級的馬達製造4000Pa的強大吸力，與內建大容量智慧型電控水箱，不必再離開沙發或被窩，直接讓機器人幫你每天打掃家裡，讓年末在家聚會時也更輕鬆，2023年1月2日前，小米台灣官方IG更推出「Do You Love Mi? 聖誕解謎 為愛發力！」聖誕解謎遊戲，有機會將小米商城現金券、藍牙耳機等好禮帶回家。

小米全新的全新的Xiaomi 掃拖機器人S10+，配備3D障礙物迴避技術，透過機身的感應器偵測清掃環境，主動避開家中小型裝飾、延長線、家具等，提前減速繞行讓家中物品不受機器人長期碰撞導致損傷，更能在清掃時自動避開厚地毯，讓地毯免於被拖布浸濕的窘境。（小米提供）

全新的Xiaomi 掃拖機器人S10+配備全新升級的強勁馬達，以4000Pa的強效吸力，能根據用戶的不同使用需求，提供4段變速的吸力模式及450毫升大容量集塵盒，機身底部的雙層複合式拖布由梭纖布製成，有效清潔外，還能細心呵護家中的地面材質免於刮傷，魔鬼氈設計輕鬆拆卸清洗，更有最新的清掃模式以雙拖布高速旋轉，模擬手動拖地般加壓清潔方式，用高效的清潔模式，輕鬆處理各種汙垢。同時內建水箱增量至200毫升，以三段式水流控制確保出水均勻不滲漏，可持續濕拖長達最高80分鐘，範圍最大可達150平方公尺，額定電池容量也提升至5200mAh，在靜音設定的清潔模式下可使用最高長達2小時續航，定價萬元有找，年末正好輕鬆入手9995元，12月31日前購買享早鳥優惠價9495元，再贈Redmi Buds 3。