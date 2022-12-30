一段網路瘋傳的影片中，一位迷糊車主將車子開進了印第安納波利斯市中心結凍的河道上，當地警方遂逮捕了開車的迷糊女車主——33歲的格里森（Biankia Gleason）。根據警方報告，格里森後因酒駕被捕。

VIRAL VIDEO: Indianapolis Women Drives Car on Frozen Canal, Crashes Through the Ice pic.twitter.com/7nJYUh2GDt — Breitbart News (@BreitbartNews) December 29, 2022

據《福斯新聞》（FOX59）28報導，警方在聖誕節晚上11點左右趕到結冰河道上的事故現場。肇事司機告訴消防員，GPS導航把她帶到附近遊樂場的運河邊。然後她從一個堤壩上下來，穿過公園，就開到河道上了。當她開過好幾個街區遇到一個死路時，她掉頭向南走。不過她的車在回到馬路上之前就撞破了河道冰層。在附近一些善心人事的幫助下，她成功從車裡被急救人員救了出來。

媒體採訪了拍攝這段視頻的人，布勞赫拉（Mason Brauchla）在倒垃圾時（在河道上）看到了車燈。「我簡直不敢相信我的眼睛。」

布勞赫拉說：「我不敢相信，首先，冰層竟然能支撐他們的車那麼久。他們的時速至少30英里（近50公里） ，我感到很震驚。」目前，格里森已從監獄中保釋出來。