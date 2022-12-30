受到美股大漲激勵，日股30日也開高，但市場擔心長假期間出現利空，紛紛先落袋為安。漲勢遭到壓抑的日股，在封關當日早盤結束時，日經指數收26,168.45點，小漲74.78點或0.29%，暫時走出連兩黑陰霾，目前年線跌9%。東證則收1,900.46點，小漲5.19點或0.27%，重新登上整數關卡，目前年線也跌4.6%。

分析師認為，日股開盤走高是因為美股上漲所帶動，但想要在新年假期前漲多高也不太可能。休市4天，要等到明年4號才要開紅盤的日股，投資人因擔心這段期間會突然有大事發生，部分先獲利了結再說。

權值股的迅銷漲1.1%，軟銀漲1.09%，航運類股一度也漲1.03%表現較優。不過，人力銀行業者瑞可利跌1.34%，中外製藥也跌1.06%。

在香港不滿抗議下，日本有條件放寬來日降落機場限制數量，從原本4個，再多增沖繩以及北海道這兩座，陸客解封概念股跟著同樂，資生堂漲1.25%，高島屋百貨翻紅漲0.38%，全日空也漲0.66%。