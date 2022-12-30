2022年最後一波水星逆行來襲，命理專家玫笛琳在臉書粉專發文提醒，這次水星於29日晚上17時32分正式逆行於摩羯，有4星座要特別小心，容易在交流時產生誤會，尤其是與長輩、上層的互動更要留意溝通狀況，工作事業上的原有制度也可再審視調整。不過玫笛琳也表示，這次水逆的時間不到一個月，明年1月18日晚上21時12分水星又會回復順行，「結束時間也在過年前，可以快樂的過個好年」。

▍摩羯座

目前有4顆星都在摩羯，水星甚至還與冥王星合相，逆行所帶來的能量效應之大可想而知，建議摩羯改變思維，若照著原本的模式，腦袋僵化是常有的事。因此如果事情進展不順利，就得反省自己是不是沒有跳脫舊有的思考方式，困擾身旁的人而不自知。

▍巨蟹座

水逆期間容易受到摩羯類型的人所影響，明明不是自己的問題，卻還是可能因為誤會而默默背黑鍋，很多事情要好好討論清楚、把話說開。

▍天秤座、牡羊座

人際上要注意較大的衝突，另外老舊電器或3C產品可能損壞，或是外出時在交通上也要格外注意安全。

最後玫笛琳表示，水星所守護的雙子、處女座，因為守護星逆行，多少也要謹慎些；至於其他沒點名的星座在水逆期間不宜做重大決定，資料要記得備份、出門多預留充裕時間，因為水逆算是大環境的運勢，或許自己本身沒狀況，但是別人的狀態不佳還是有可能被影響到，「水逆最適合回顧過往，沒下文的事不妨再多多推進，也可以多見見老朋友，現在正是聯絡感情的好時機」。