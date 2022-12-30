泰山經營權之爭愈演愈烈，泰山董事詹皓鈞今日再度以「公開信」寫給前董事長詹岳霖，希望堂兄可以當個「有骨氣的晉惠帝」。
詹皓鈞在信中提及，大家給詹岳霖9年的時間，癡癡等到最後4年回報全部是0股利，無奈才請其下台，大家族成員對其還不夠寬容厚愛？
詹皓鈞提及，當詹岳霖賣股之餘，以及與龍邦合作，為何不反思泰山70年的金字招牌。並且文末還以期待能與詹岳霖嘗八寶粥、喝仙草蜜的堂弟署名。
泰山經營權之爭愈演愈烈，泰山董事詹皓鈞今日再度以「公開信」寫給前董事長詹岳霖，希望堂兄可以當個「有骨氣的晉惠帝」。
詹皓鈞在信中提及，大家給詹岳霖9年的時間，癡癡等到最後4年回報全部是0股利，無奈才請其下台，大家族成員對其還不夠寬容厚愛？
詹皓鈞提及，當詹岳霖賣股之餘，以及與龍邦合作，為何不反思泰山70年的金字招牌。並且文末還以期待能與詹岳霖嘗八寶粥、喝仙草蜜的堂弟署名。
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