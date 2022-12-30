2023年元旦3天連假將從明天展開，苗栗縣警局預估連假期間將有大批車流人潮進入大湖、泰安及台3線沿線區域，警方經向公路總局苗栗工務段調閱12月份例假日湧入大湖泰安草莓溫泉季旅客車流，平均單日達2萬多車次、7萬多名遊客進入，尖峰時段每小時更超過2000輛，已超過道路容量。縣警局因而規畫交通疏導措施以及替代路線，維護交通順暢，讓遊客能玩的盡興。

2023年元旦連續3天假期，縣警局經彙整12月份人、車潮情況，預估湧入本縣草莓溫泉觀光景點人、車潮上看7萬車次、21萬人次，警局除了預先規劃300名警力投入交通疏導外，還預控近50名線上交通快打警力，即時處置突然湧現車流、交通事故及為民服務等狀況，以維護道路交通順暢。

苗栗縣警局針對元旦連假規畫相關交通疏導措施以及管制路段。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

縣警局交通隊特別提醒用路人，配合高公局實施元旦連假疏運措施，苗栗縣轄內連假元旦及元月2日每日12至21時，封閉國道3號西濱交流道北上匝道入口，駕駛人得續行台61線北上或至國道三號香山交流道北上。另外台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線口等6處平交路口亦實施封閉，提醒用路人如需穿越上述封閉路口，可提前改道行駛。

苗栗縣警察局局長陳武康表示，2023年元旦連續假期視同春節10天連假期前壓力測試，已要求所屬單位確實規劃交通疏導勤務，並請同仁落實執行勤務，讓全國旅客有感，同時呼籲民眾出遊時應配合警察、義交之指揮管制，維持順暢交通，也祝各位鄉親平平安安出遊，快快樂樂返家。