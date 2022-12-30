在飛離時，RC-135機上的美軍，可以看到中共殲-11戰機機腹上裝載的導彈。（CNN新聞截圖）

據美國印太司令部稱，一架中國戰鬥機上周在南海攔截了一架美國偵察機，並進行「危險舉動」，迫使美國飛機採取規避行動。中國官方暫時還沒有回應。

據美國有線電視新聞網CNN報導，美軍印太司令部在美國時間周四發表聲明說，12月21日，一架中國海軍殲-11戰機在美軍RC-135電子偵察機機頭20英尺（約6公尺）範圍內飛行，這是一架載有約30人的美國空軍偵察機。聲明表示，作為回應，RC-135不得不採取「規避機動以避免碰撞」。

美軍印太司令部表示，這架RC-135在南海的國際領空內「合法地進行例行作業」。

聲明說，「美國印太聯合部隊致力於一個自由開放的印太地區，並將繼續在海上和國際領空飛行、航行和行動，同時根據國際法適當考慮所有船隻和飛機的安全」。

美國國防部釋出的視頻顯示，中共殲-11戰機當時相當貼近RC-135的機頭。隨著兩架飛機越來越近，一名國防官員表示，中共戰機「不太可能」與更大、更重的美軍偵察機保持安全的目視距離，後者正在保持航向和速度，RC-135隨即採取規避行動以避免碰撞。

在飛離時，RC-135機上的美軍，可以看到中共殲-11戰機機腹上裝載的導彈。

上述美國國防部官員表示，大多數飛機互動，包括中美之間的互動，都是以安全和專業的方式進行的。但像這次事件已確定是在不安全的情況下，美國通過與北京的外交和軍事溝通管道做出回應。