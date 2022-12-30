蔡英文總統30日勗勉「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」，兩棲偵察營現場也以空包彈演示實戰化射擊訓練。（杜宜諳攝）

蔡英文總統30日勗勉「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」，兩棲偵察營現場也以空包彈演示實戰化射擊訓練。（杜宜諳攝）

軍方役期改革宣布後第一次勞軍行程，蔡英文總統與「海軍146艦隊」用餐致詞時表示，從2024年開始，已經恢復一年期的義務役；在新制下，當兵這一年，絕對不是浪費一年。

蔡英文總統今赴澎湖，視察「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」，牛心灣營區、「海軍西嶼雷達站」、「海軍海鋒六中隊」及「海軍146艦隊」，並頒發加菜金。

總統致詞指出，前幾天，國軍單日偵獲中共71架次軍機、7艘次軍艦，在台海周邊活動。這是今年以來，中共軍機擾台最大規模的行動。駐防澎湖的國軍部隊，全天候堅守崗位，任務吃重，她特別在跨年連假前來到這裡，就是要感謝國軍弟兄姊妹的辛勞。

她說，近年來，威權主義持續擴張，影響區域的和平穩定。台灣位於民主防線的最前線，唯有備戰才能避戰，能戰才能止戰。必須不斷強化自我防衛能力，才能更有力的確保國家安全和利益。

蔡英文總統30日勗勉「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」，兩棲偵察營現場也以空包彈演示實戰化射擊訓練。（杜宜諳攝）

役期宣布改革後 首度視察營區 總統：新制下 當兵這一年 絕對不是浪費一年。曾薏蘋攝

總統指出，現在已經規劃從2024年開始，恢復一年期的義務役，也要透過強化部隊訓練內容、擴充訓練量能、提高役男薪資等做法，來提升國軍整體戰力及全民防衛能量。

總統說，在來到146艦隊之前，她到陸軍兩棲偵察營第二連，看「實戰化射擊演練」，其中包括「快速反應射擊」以及「戰鬥射擊」等課程。這些訓練，目的是磨練部隊強化戰鬥射擊效能，來落實回應模擬實戰場景，在新制上路以後，都會是單兵射擊訓練的核心內容。

她說，不僅如此，未來不論是訓場、訓練的方法、教官、教材，或者是訓練設備、武器裝備，都會做質與量的強化與提升。國軍的訓練會更精實、更貼近實戰，也更符合現代作戰需求。

她指出，在新制下，當兵這一年，絕對不是浪費一年，而是用這一年的時間，在部隊中學習到更能生存、更能作戰、更能救人的技能，讓自己更有能力守護家鄉、守護家人。

總統說，她要再次強調，和平所仰賴的，就是堅實的國防。政府和國軍會持續強化國防戰力與韌性，展現保家衛國的決心。「我們說到，就一定做到」。

總統指出，今天除了陸軍兩棲偵察營第二連，展現平日精實操練的成果，她也看到，西嶼雷達站和海鋒六中隊，嚴密監控台海動態。146艦隊的子儀艦和張騫艦，也正在海上執行偵巡任務，捍衛海疆。

總統表示，有各位守護國家，她和國人都很放心。身為三軍統帥，對於中華民國國軍，也感到無比驕傲。

役期宣布改革後 首度視察營區 總統：新制下 當兵這一年 絕對不是浪費一年。曾薏蘋攝