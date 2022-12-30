資深媒體人馮光遠昨呼籲國民黨北市立委補選候選人王鴻薇，下次上央視要呼籲中國大陸，不要製造兩岸緊張，對此，立委補選民進黨候選人吳怡農30日表示，身為民意代表有機會上國際媒體，都應該為台灣發聲，鼓勵所有上央視的朋友們，用他們的方式，強化台灣國家安全。

吳怡農30日上午在台北市議員王世堅及中庄里長陳建中陪同下，赴松江市場掃街拜票，被問到媒體人馮光遠要王鴻薇下次上央視要呼籲中國大陸政府，不要製造兩岸緊張，會不會也希望這樣呼籲王。

吳怡農表示，身為民意代表、公眾人物，只要有機會上國際媒體，不管央視還是其他媒體，我們都應該為台灣發聲、為台灣發光，如果對話能促成和平、解除軍事威脅，當然鼓勵所有上央視的朋友們，用他們的方式，強化台灣國家安全。

外界關心兵役延長1年是否衝擊選情，另有統計則稱民眾支持該政策，對此，吳怡農表示，社會大眾多年期待要有全面兵役制度改革，搭配適度役期延長，因為我們知道我們面對國家安全的挑戰，需全民面對、一起迎接，才有機會維持和平，嚇阻戰爭。

此外，王世堅被問到日前喊立委補選要投給習近平看，王世堅則說，我只是配角，昨日被刻意誤用前日在吳怡農廟口開講的場子內容，但有影片說得很清楚，要找我們開戰，逼我們開戰的就是習近平，投給吳怡農就是堅定告訴習近平，我們台灣人不是好惹。

王世堅也說，我們愛好和平，但我們懂的追求和平第一步，是做好戰爭準備，吳怡農先前對國防、民防所做的一些規劃完全正確，投給吳怡農，當然就是告訴習近平，我們台灣人做的決定，希望不要再誤解，不要斷章取義，還用在國民大會裡面揶揄我們，這是很不齒的做法。