高雄大寮區保福路上1間鐵皮廠房，在29日下午發生槍擊案，造成1死1傷。經現場採證，根據器具原料研判是製毒工廠，還有有赤腳血足印，警方今重回現場帶走證物，可見案發現場留有斑斑血跡，地板及門都染上鮮血，怵目驚心。目前警方分頭辦案，持續調監視器釐清現場狀況，並追緝外號「黑仔」的男子，據悉，他身背多條通緝。

大寮槍案案發現場。（洪靖宜攝）

警方今日上午重回命案廠房，把相關製毒工具和原料等證物載走，可見現場除了有裝潢材料，後方則是放置大量製毒工具，大門一進去右手邊則規劃成有客廳的獨立空間，就是當時槍手開槍的地方，雖然門是被關上，但可見門口血跡斑斑，地板、門鎖全染有血跡，怵目驚心。

經了解，現場確實為一處製毒工廠，初步掌握成員除黃、葉2男，以及知情的麥姓二房東，還有另外2名男子，經葉男指證，槍手疑似為外號「黑仔」的男子，警方全力追緝中，據了解，「黑仔」身背多條通緝，殺人未遂、槍砲彈藥等案，手段凶殘，不知道他身上火力有多強大，增加辦案難度，更不排除案發當下還有其他人在。

警方將相關證物帶回。（洪靖宜攝）

另一邊則是持續調閱監視器釐清開槍時間，以及誰曾經來過案發現場，和製毒工廠相關人員，研判該工廠成員應不僅只有4人，更不排除案發當下還有其他人在，但目前相關人員到案後都對案情避重就輕。

這起槍擊案發生在29日下午4點多，該廠房二房東麥姓男子回到廠房時，發現葉姓及黃姓男子中槍躺在血泊中，葉男頭部中彈，生命跡象恢復穩定，持續在院治療；而黃姓男子則是當場沒生命跡象，送醫後仍宣告不治，槍手犯案後逃逸中。