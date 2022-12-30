台南市政府法制處啟動春節稽查專案，因應近期搶藥新聞風波不斷也到藥局了解藥物販售情形。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

農曆春節腳步將屆，台南市政府法制處啟動春節稽查專案，截至30日查核好市多、愛買台南店、大潤發佳里店等3處賣場及和緯黃昏市場、新化果菜市場，目前蛋價平穩，傳統市場則因年節前需求量增，年貨漲幅約1成以上，進口魚類以鮭魚漲幅最大，1公斤約有50元價差，蔬菜漲幅約1、2成。

法制處從12月20日至明年2月5日年節，邀集市府衛生局、經發局、農業局、警察局及經濟部標準檢驗局台南分局等相關機關，共同執行春節食品、商品聯合專案稽查，持續對量販店、大賣場、傳統市場及年貨大街等販售場所、通路加強查核，除針對年節食品安全衛生、商品價格標示及度量衡校準等項進行查核，避免業者坐地喊價、標示不清、偷斤減兩等情事，損及消費者權益。

法制處指出，稽查各種年節應景食（商）品，整體來說，傳統市場生鮮食品價格浮動性較量販店、大賣場高，目前產品價格呈現小幅成長，業者多表示，主要是反應進貨成本，量販店、大賣場價格變動不大，傳統市場則因年節前需求量增，預計漲幅約1成以上，進口魚類受烏俄戰爭及通貨膨脹等因素影響，價格也有所調升，其中以鮭魚漲幅最大，1公斤價差約50元。

此外，蔬菜也因近日氣溫驟降致生寒害，量少、不敷需求，漲幅約1至2成，其中以葉菜類表現最為明顯；香蕉、芭樂、棗子、橘子產量穩定，相對平價，哈密瓜、紅柿則因產量較少，1台斤約漲幅10至20元不等，進口水果如蘋果，梨子受運費及國際匯率影響，價格亦較往年高。

尤其，也因應近期搶藥新聞風波不斷，稽查人員也前往佳里區大樹藥局及康是美藥妝店了解普拿疼等乙醯胺酚藥品販售情形，目前普拿疼雖缺貨，但價格未喊漲，且替代藥品充足。據業者表示，普拿疼視廠商供貨時程每次進貨分別約有12盒至24盒，供應量有限，藥局多採口頭勸說或公告限購盒數，貨架上也還有含有乙醯胺酚相同成分且價格較便宜的他品牌藥品可供選擇。