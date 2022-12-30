財政部今年稅收超徵4500億，「還稅於民」的聲浪猛烈。有立委建議直接普發民眾1萬元，也有人主張針對低收入戶加碼發現金、成立主權基金救勞保等，也有消息傳出蔡政府恐再推「N倍券」。臉書粉絲專頁「工程師看政治」直言，無論朝哪個方向去做都可以，只要不拿去給唐鳳點麵線、買高端疫苗、蓋沒有自償性的軌道建設、搞沒意義的N倍券就好；更嗆惡劣的財政並不會因這筆錢而解決，「能不能選出正常一點的總統，才是拯救國家的關鍵」。

臉書粉專「工程師看政治」昨（29）日在臉書發文指出，今年稅收超徵4000多億，民進黨立委建議普發紅包1萬元，國民黨主張對低月薪者發3萬、中低收入戶發10萬，民眾黨則提議成立主權基金救勞保。

粉專認為，國民黨救近，觀念還可以；民眾黨救遠，有永續經營的想法；至於「最偉大的黨」，還是最沒有概念，因為1萬元幫不了弱勢什麼，有錢人也並不缺那1萬元，他們的思維邏輯好像永遠只有「選舉」二字，只想著用政策買票去擺平民怨。

對此，粉專表示，無論如何，照這三個建議去做也可以，錢拿去填電價或健保黑洞也沒關係，只要不拿去給唐鳳點麵線、不要拿去買沒用的高端、不要拿去蓋沒有自償性的軌道建設、不要再搞沒意義的N倍券，只要讓錢流回經濟體，讓它發揮1倍以上的效用，怎麼大家都可以接受。粉專更強調：但要注意，所有破洞都還在原處，惡劣的財務問題並不會被這4000多億一次解決，「能不能選出正常一點的總統，才是拯救國家的關鍵」。