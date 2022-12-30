北市慶福慈善基金會30日捐贈1萬件保暖依給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

北市慶福慈善基金會副董蘇柏甡（中）30日捐贈1萬件保暖依給苗栗縣政府，由縣長鍾東錦（右）代表受贈。（謝明俊攝）

北市慶福慈善基金會副董蘇柏甡（右二）30日捐贈1萬件保暖依給苗栗縣政府，由縣長鍾東錦（左三）回贈感謝狀。（謝明俊攝）

北市慶福慈善基金會副董蘇柏甡30日捐贈1萬件保暖依給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

北市慶福慈善基金會副董蘇柏甡30日捐贈1萬件保暖依給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

北市慶福慈善基金會副董蘇柏甡30日捐贈1萬件保暖依給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

新科苗栗縣長鍾東錦上任，正逢寒冬來襲，歲末弱勢家庭遭逢年關之際，北市慶福社會福利慈善基金會董事長蘇慶福為全力支持鍾東錦扶老濟弱政策，30日捐出1萬件保暖衣給苗栗縣社福團體、學校，由集團副董事長蘇柏甡代表捐贈，慶福基金會過去已多次捐贈涼感衣、保暖衣及保暖毯給苗栗縣弱勢團體，未來將持續捐輸，讓弱勢朋友都能感受社會溫暖。

慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福，是台北市大同區大稻埕殷實布商，經營紡織、染整等相關產業已是第3代，2015年成立基金會專門關懷社會、推展公益慈善及教育活動，蘇慶福平日非常關心軍警福利事宜，尤其是公司所在的轄區大同警分局，蘇慶福每年都會捐贈涼感衣、冬季防寒保暖衣、防寒大衣等給執勤員警，讓員警在寒冬中執勤不虞受凍。

苗栗縣新科縣長鍾東錦多年前結識蘇慶福後結為好友，並在鍾東錦的引薦下，3年前開始捐助6千件保暖衣給苗栗縣各級學校弱勢學生，以及警察局全體員警，去年先捐贈涼感衣後，並在農曆年前的寒冬捐贈4，457件保溫毯給苗栗弱勢團體及獨居老人，讓苗栗縣弱勢老小都感受到慶福基金會的愛心。

為了響應鍾東錦扶老濟弱的施政理念，在寒冬來襲之際，蘇慶福再度捐出1萬件保暖衣給苗栗縣政府，並在30日上午由副董事長蘇柏甡親自送到苗栗縣政府，交由縣府教育處發放至各級學校，縣內23個社福團體也派人到場觀禮並領回發交老人及院生們穿用。

鍾東錦表示，社會福利工作不是一人一已就可完成，需要社會各界及企業的支持，做善事不是過年到了才做，平常也要做，讓社會到處充滿溫暖，特別感謝慶福基金會捐贈萬件保暖衣，讓弱勢老小在寒流來襲時，可保持溫暖，感受社會愛心。