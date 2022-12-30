天冷，有7名男子打算到花蓮縣萬榮鄉二子山溫泉泡湯，其中1名40歲張姓男子，不明原因跌倒，撞擊頭部、昏迷，因該處偏僻無訊號，友人見狀趕緊徒步下山求援，警消抵達現場時，張男已死亡，警消與花蓮急流救生協會等40多人，合力將張男搬運下山。
警方初步了解，上二子山泡湯的7名男子，其中有本地人也有外地友人，昨天依規定辦理入山登記，前往萬榮鄉的二子山溫泉，上午9點多其中1名張姓男子在一處名為「大門牙」的地標附近，意外跌倒，頭部撞擊，重創昏迷。
因於該處手機無訊號，因此2名友人選擇先行下山報案，而消防局在上午11時40分獲報後，出動40人次的警義消人員趕往救援，下午3點接觸到傷患時，外表僅有擦傷，沒有明顯大面積傷口。
但檢傷發現患者已經OHCA停止心肺功能，當場立即給藥、實施心肺復甦術後，將傷患包在SKED捲式擔架後輪流搬運下山，回到西林出發地點已接近凌晨，送北榮鳳林分院後仍急救無效身亡。
二子山溫泉位處秀林鄉及萬榮鄉交界的恰堪溪上，必須先辦理入山證，並走路穿越大片溪床，單程約11.7公里，大約5、6小時才能抵達溫泉，雖然路途遙遠，依舊是野溪溫泉裡的必訪景點之一。
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