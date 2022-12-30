台灣房屋首創與綠共生 ，亞洲最美房仲門市。（台灣房屋提供)

回顧2022年氣候兩極化，雨勢不間斷，雨量激增，釀農產災禍，相形之下，一年間出現天氣溫度上升、降雨型態改變以及極端氣候事件增多等現象，鑑此，台灣房屋持續將ESG＋概念融入，運用旗下書屋、優勢資源，於八德擴大重劃區成立首家房仲ESG＋形象門市，同步進行，與綠共生成為亞洲最美房仲門市！

台灣房屋，以創新本位思考，門市導入「綠」概念，台灣房屋首家「綠色門市」，位於八德區建國路與仁德路口，三面臨路的基地，將於2023年1月2日開幕，點亮八德擴大重劃區，可成為民眾新地標。

台灣房屋八德社區旗艦門市，打破傳統房仲店面常規思維，例如整體建築室內採用健康綠建材、防火耐燃安全建材以及無毒性塗料；室外造景的綠化，以種植原生植物、多樣與複層混合密植，營造生態綠廊；尚有規劃基地保水，增加土壤貯集滲透雨水能力，定時節水植栽澆灌設備，期作為與綠共生的示範門市。

八德社區旗艦門市是聚會的場所，也是家，入門即是親和的洽談櫃台，室內尚有AI體驗、精品咖啡區以及服務吧台等，台灣房屋秉持『友善同仁、安定環境、幸福企業，善待顧客』之服務精神。

台灣房屋集團長期致力守護環境，推動友善健康農場、發展亞洲健康智慧園區，早年因應氣候變遷，環境保護， 2015年起台灣房屋「植樹造林增氧」，更是業界唯一率先，種植10000棵樹，每年吸收2500公噸的二氧化碳，且在新北、桃園中壢、新竹及苗栗等地區養護四大林場，長期種植數萬株綠林樹木，台灣房屋這項植樹運動至今仍持續中。

服務不忘節能減碳，台灣房屋集團總公司帶頭做，並與全直營門市共同響應，率先推動「企業ESG 綠色生活目標」，從食衣住行育樂六大面向做起節能減碳，矢志成為房仲業的最佳典範！舉例來說，公司服裝設計以白色上衣並採用排汗短袖輕衫，減少空調使用，達到節電效果；門市「午間關燈1小時」，並養成隨手關燈與使用高效節能燈具；各門市短距附近的拜訪、帶看或掃街，可徒步或自行車代之，減少汽、機車使用降低碳排放；帶看客戶後，確實巡視屋況，隨手關掉電源與水源等避免資源浪費，事實上，生活各層面均能有效落實綠色生活，日常中的每一個節能減碳的環保行動，累積起來就能發生改變，可從食、衣、住、行、育、樂六大方向著手。

裁彭培業表示，一個好的建築物就是對社會的一個責任!期透過台灣房屋全體同仁的一小步，方能成為推動台灣環境保護的一大步！與綠共生、節能減碳的細節小事，聚沙必能成塔，滴水必能穿石，達到實踐環境保護的極大目標。

台灣房屋與鄰為友，以書會友，運用旗下書屋，資源優勢整合，於八德推友善書屋活動，凡捐贈書籍，即可享受經典咖啡與甜點乙份，另外加碼贈送台灣房屋「漣漪書屋」(https：／／www.facebook.com／safulak.cafe.hsinchu／) 8折優惠劵二張，邀您一同共襄盛舉！