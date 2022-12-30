芳苑鄉某超商12月26日突然衝進穿雨衣、帶面口罩的怪客，持刀高喊錢都拿出，硬是搶得上萬元，芳苑警方局調閱上百餘組監視器影像，並在幾公里外魚塭發現搶嫌所棄置之機車；鎖定林嫌涉有重嫌，3日後逮捕歸案，無業的林稱感情失意、臨時起意，錢都花光了，警方依刑法強盜罪移送。

芳苑某超商出現雨衣大盜持刀搶錢，3天內被逮捕。（芳苑警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

36歲林嫌是在地人，根據附近居民表示，他最近沒有工作，離婚後整個人的狀況更消極了，家境其實還不錯，沒想到三更半夜會穿雨衣、拿刀出來搶錢，「可能是影片看太多了，想模仿」。

芳苑某超商出現雨衣大盜持刀搶錢，3天內被逮捕。（芳苑警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑警分局接獲超商報案後，立刻成立專案小組火速偵辦，由於嫌犯搶劫後之逃逸路線偏僻人煙罕至，專案小組遂擴大調閱附近上百餘組監視器影像，在分析相關畫面比對後擴大尋找範圍，於幾公里外魚塭發現搶嫌所棄置之機車；續經專案小組透過監視器影像等多項資料分析比對後，鎖定林姓男子涉有重嫌。

專案小組報請彰化地方檢察署楊檢察官指揮偵辦，持索票在12月29日清晨在林嫌家中逮捕歸案。林嫌作案後，故布疑雲，其實已悄悄躲回家中了，警分也在他身上發現吸毒器，林嫌稱是臨時起意，錢都花光了。

芳苑警分局依刑法強盜罪將林嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦，並建請檢察官向該管法院聲請羈押，防止再犯造成社會大眾不安。