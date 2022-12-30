衛福部苗栗醫院落實雁行專案。（部立苗栗醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

衛福利部苗栗醫院落實中央健保署雁行專案，繼今年上半年以「大雁伴小雁~打造醫病共好照護網」榮獲SNQ國家品質標章，並獲總統蔡英文頒獎表揚。並於「2022年度醫療區域輔導與醫療資源整合計畫」中，經健保署派員輔導訪查，再獲得桃竹竹苗北區第一名卓越獎佳績肯定。

部苗醫院院長李明輝指出，部苗為苗栗縣唯一的公立醫院，肩負公醫使命，除持續致力於醫療服務品質提升，亦積極配合健保署雁行專案，加強社區經營與合作，目前已和苗栗縣境內50多家基層醫療院所簽署醫療合作，承擔領航大雁使命，與基層診所以「夥伴」關係及「合作」精神，共同朝著提供民眾周全性、協調性與持續性的醫療照護，成功建構「大雁伴小雁─打造醫病共好照護網」。

李明輝說，部苗為區域級教學醫院，配合政策推行半開放醫院模式，是將醫院視為公共設施的經營精神，除派駐醫師支援地區醫院、基層診所駐診等方式，另也水平整合地區醫院的腸胃科、心血管科、神經內科等不同專科，建構雙向連結網絡，讓基層院所可視患者的病情需求，及時啟動聯盟共照轉診模式，快速協助轉診至部苗就醫。若基層診所醫師有進一步檢驗、檢查或失智評估等需要時，也可到部苗開設共同門診，待病人病情穩定後，再回到就近的診所繼續看診。

部苗醫院表示，透過結合雁行專案分級醫療合作與區域輔導及醫療資源整合計畫，部苗建立與基層醫療機構轉診管道，包含從行政流程簡化、轉診作業資訊化、完善轉診作業，建立醫院與診所間雙向轉診標準作業流程完整，整合照護網絡機制。