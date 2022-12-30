年底就對自己好一點！

現代人開始追求高品質的生活，對於美食的追求除了味覺之外，也開始追求沈浸式的體驗，色、香、味俱全才是最頂級的享受。而「鐵板燒」完美展現出視覺、嗅覺與味覺，看著師傅烹飪，聞著從鐵板出來的香氣，品嚐著高級的食材，就是最頂級的饗宴。

年末就是該好好犒賞自己一番的好時機，找間美食，來場最極致的享受。讓自己好好放鬆，就是送給自己最好的禮物，這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出十大均消超過2000元的高檔鐵板燒，趕快做好筆記，在年末好好犒賞自己吧！

No.1 犇鐵板燒

瘋狂奪冠的犇鐵板燒，已經拿下六次高檔鐵板燒冠軍！不斷將創新元素注入於鐵板燒料理，還研發全世界獨創的烹調手法及醬料，結合產地直送的頂級食材，像是日本極上和牛等食材創造出獨一無二的體驗！

高級的食材也讓網友超愛，「吃得出食材的高級感和用心感，就連服務人員的服務也很貼心」、「主廚廚藝精湛又風趣健談，真的超適合一家大小來享用頂級美味的饗宴！」、「高檔的新鮮食材真的深得我心」、「用餐環境也很讚」。

頂級私房料理美味滿分

「犇 鐵板燒‧私廚會所」採完全預約制的無菜單私房料理，會所包廂空間，每場只接待一組客人，獨立包廂達50坪，可容納約24位貴賓，提供最新影音KTV設備、沙發區、吧台區及雪茄區。另有三間獨立隱密包廂空間供老饕們享用，讓網友大讚：「真的超有隱私感跟氛圍」、「覺得吃的很安心，服務也很讚」。

No.2 饗宴鐵板燒

饗宴鐵板燒為宜蘭必吃的無菜單高級餐廳，菜單以1/3海鮮、2/3肉類分配，除此之外還有素食套餐、小大人套餐和兒童套餐，適合各種族群。老闆兼主廚的阿勇師堅持「用在地、用最好」的精誠所至精神加上有趣的人格特質，讓不少明星和政商名人也都慕名而來。

標榜「互動式」鐵板燒的饗宴鐵板燒，也讓網友大讚「師傅口條都很好，肚子滿足，頭腦也有收穫」「真的吃得出食材的新鮮與用心，每道食材都很用心介紹」、「雖然價格不低但物超所值」，網友們也特別提醒想前往的顧客：「記得一定要提早預約，而且饗宴不提供刷卡服務，要記得帶現金出門喔！」

No.3 紅花鐵板燒

被稱為「老字號鐵板燒的」紅花鐵板燒創立於民國67年，據點遍佈全台。尤其是位於台北101的旗艦店，採用包廂式的用餐方式，讓顧客能有私人空間，相當適合家人與朋友們聚餐敘舊。低調卻不失華麗的舒適裝潢更是讓許多喜歡在紅花聚餐。

專人的貼心服務，有讓網友表示「不愧是老字號的鐵板燒名店，吃完有賓至如歸的感覺」、「專業又親切的服務」。除了紅花鐵板燒之外品牌旗下還有小紅花鐵板燒、舞紅花鐵板燒等品牌，主打不同價位、不同客群，「可以讓客群找到自己適合的價位，而且食材也都很優」。

No.4 THE UKAI TAIPEI

「THE UKAI TAIPEI」除了是全球第一家米其林鐵板燒，更結合鐵板燒「UKAI亭」與日式割烹「kappou ukai」的兩大類型料理。也為餐廳來自於日本，店內有許多日本師傅，食材也多以自然、沒有添加過多調味料的手法來烹飪，讓顧客能吃到頂級食材的原味。

「THE UKAI TAIPEI」餐廳位於微風南山46樓，一邊享用著新鮮食材的同時，還能眺望台北美景，「美食配美景，真的是高級享受」、「看出去的風景真的很讚」，專業的服務和料理手法也讓去過的網友表示，「完整度跟感受度都比一般的米其林餐廳親切許多」、「用餐體驗跟感受真的都很好」。

No.5 潼鐵板料理

潼鐵板料理海陸全餐主打「一人一隻產地直送波士頓龍蝦」，價錢則會依據主菜價格不同，新鮮的龍蝦Ｑ彈厚實，沒有過多的調料僅有龍蝦鮮甜的味道，還可以配上店家自製的蜂蜜芥末醬食用，但網友也表示肉品方面較少，會比較適合喜歡海鮮的人前來享用。

潼鐵板料理分店至善森林店位於台北森林郊區，依山傍水，環境相當清幽，還可以戴上貓貓狗狗一起用餐，非常適合想與大自然接觸的網友，「可以帶貓貓狗狗真的太幸福了」、「環境真的很好，在大自然裡感受美食」、「交通考量的話，要考慮中山店」。

No.6 HANA錵鐵板燒

HANA錵鐵板燒原來名字為「紅錵鐵板燒」，但因為太容易跟紅花鐵板燒搞混，於是改名為HANA錵鐵板燒，餐廳位於中山國小站附近，一進門就有櫻花造景加上燈光，充滿氛圍感。HANA錵的洋蔥湯更是被網友狂推「超必點」。

豐富又新鮮的料理，也讓網友們表示「真的很少吃那麼飽，比平常晚了一小時才睡」、「每次都心滿意足的離開，服務、餐點、環境水準都不在話下」、「打從心底推薦」，網友們也偷偷表示，每位師傅都有自己得拿手私房菜，如果時間允許，是有機會嚐到菜單沒有的特別料理的呢！

No.7 Robin's Grill 鐵板燒

Robin's 餐廳有牛排館和鐵板燒，餐廳位於晶華酒店內，Robin's Grill 鐵板燒更在2020年獲得米其林餐盤推薦。主廚在烹飪時會以無煙電熱板來料理，不用擔心吃完身上會有油煙味，200度溫度更是完美呈現頂級牛排和海鮮食材的鮮甜。

用餐完畢後，會到能直接看到大廳Live演奏會的區域享用甜點和水果，「音樂配甜點，真的充滿情調」，「身心靈都覺得放鬆了」、「可以繼續享用甜點，繼續聊天，真的很讚」、「環境真的是大氣」，「配上一杯紅酒超完美，整個超有感」。

No.8 江雁塘新時尚鐵板燒

江雁塘新時尚鐵板燒位於新生高架橋下，一推開門就是就是一面的紅酒牆，店家更是推出「699元 葡萄紅白酒無限暢飲」，在吃飯時還能小酌來增加情調，今年也隨著10 周年推出限定的「食呷飽、啉迵海」套餐，讓客人能在長達2小時的時間吃飽飽。

吃到飽主菜包含USDA Prime美國極佳級菲力牛排、日本黑毛和牛肉捲等食材，雖然是吃到飽，但食材可一點都不手軟，「江雁塘師傅真的處理的非常完美，不油膩卻肉質細嫩」、「外香脆內柔嫩，這就是菲力迷人之處」、「這個牛排絕對贏過許多單點牛排店」。

No.9 Will's Teppanyaki

Will's Teppanyaki的主廚Will曾在萬豪酒店 Mark’s Teppanyaki 鐵板燒擔任副主廚，經驗相當豐富。餐廳座落於民生社區，用各種山珍海味的高級食材，結合在地台灣元素，打造獨特的創意料理。招牌菜色「龍蝦版鼎邊銼」就完美融合台灣風味。

Will's Teppanyaki的松葉蟹蒸蛋，也讓網友大推「超好吃」、「海味當開場真的很好吃」、「CP值超高又好吃」、「很多料理都是獨特的創意料理，但真的超好吃」，但網友也表示，「真的有夠難訂位」、「訂了好多次才訂到，想吃個鐵板燒好難呀！」

No.10 讚鐵板燒

讚鐵板燒由鼎鼎大名的「鐵板教父」葉清雄創建，讚鐵板燒開在地下室，外觀也沒有招牌，店面相當低調，但食材卻非常奢華，有各種不同品牌的日本和牛，像是神戶牛、飛驒牛，熊本和王等等，肉質鮮嫩入口即化，還有各種名酒能夠加點，在享用美食時小酌一杯。

讚鐵板燒用餐環境的私密，也成為許多政要明星的選擇，就連餐具、酒杯都很講究，「連盤子、碗都是愛馬仕，真的有高級感」，服務人員的態度更讓網友覺得「用餐環境相當舒適」、「不愧是讚鐵板燒，真的讚」、「除了食材好吃之外，服務人員有很讚」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月20日至2022年12月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2000元以上高檔鐵板燒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統