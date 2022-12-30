2022年倒數計時，純網銀將來銀行迎接2023年，今（30）日宣布端出包括活儲、支付、新戶禮等新年優惠大禮包。其中，最受國人喜愛的活儲利率，將來銀行自開業以來一路調升至3.2％，明年起再接再「利」，祭出新戶無需解任務、市場極少見的3.5％優惠利率。

其次，適逢疫後國門解封，將來銀行因應海外旅遊復甦，推出海外刷卡最高回饋5％優惠，且透過Agoda將來銀行專屬訂房網頁，最高立折15％優惠。針對喜愛「無腦刷」的將將粉，將來銀行亦端出一般消費筆筆均享1.5％回饋無上限優惠。

將來銀行內部數據顯示，不少將將粉特愛把「將將卡」用於美食消費，因此繼全支付後再攜手icash Pay擴大電支通路，綁定後每周五至周日於星巴克、Mister Donut、21風味館、COLD STONE、屋馬燒肉等指定餐飲通路，或天天至小7門市消費滿額享最高10％回饋。

此外，由於不少將將粉敲碗期盼將來銀行首創、可自由啟用的「N倍券」再現，明年起透過將來銀行App開戶且完成裝置綁定，即可獲得3張30天期，額度5萬元的N倍券，啟動後活儲利率將達到市場上極罕見的3.505％水準。

針對存款實力更強的客戶，將來銀行提供活儲20萬內享優惠利率1.5％、超過20萬享1％無上限的優利方案。為使客戶資金運用自由，將來銀行給予客戶每月66次App跨行轉帳、6次跨行提款免手續費優惠。

將來銀行總經理許柏林表示，開業首年即贏得不少國人支持與市場關注，新年度將持續推出更多「安全」、「便利」與「超值」產品與服務，讓數位金融服務更無縫融入民眾生活中，期許成為國人心中的最佳金融商品平台，每個人都應該要有一個將來銀行帳戶。