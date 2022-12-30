華視正妹主播宋燕旻，擁有流利口條和優質形象，擄獲不少粉絲支持，不過日前卻出了嚴重車禍，令外界擔憂傷勢，她稍早也發文說明狀況，更曬出躺在病床上的傷勢照，接著強調：「我已經逐步復原中，請不要擔心」。

主播宋燕旻日前表示出了嚴重車禍，預計傷勢需要兩週以上時間恢復，稍早她曬出躺在病床上的照片，只見她雙眼腫脹，雙手有不少傷口，額頭跟人中則是貼著繃帶，神情憔悴的看著鏡頭，她也親自說明傷勢「腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血（好像是這個病名，總之是三種腦出血）、左側眼眶骨折骨裂、左側顴骨骨折骨裂、雙手擦挫傷、左腳擦傷」，讓人不免擔憂她的狀況。

宋燕旻接著還原事發經過，她表示騎腳踏車載著先生準備經過下坡路段，明明沒有踩任何踏板加速，但腳踏車卻失速到無法掌控的狀態，導致夫妻倆雙雙摔落在地，根據老公描述，當時她的頭部一撞到地面就失去意識，將她扶正暢通呼吸時，有路人停下來幫忙叫救護車，還用車護著夫妻倆，避免後車不慎追撞上，對此，她極度感謝這位見義勇為的路人，希望對方能傳訊息聯繫，讓夫妻倆有機會向她好好道謝。

宋燕旻表示雖然害老公摔斷十字韌帶，但老公非但沒有怪罪她，反倒希望她不要自責，即便臉毀了還是每天安慰她「臉腫的很可愛」，此外，除了深怕她留疤不斷詢問醫生，還擔憂腦部有狀況到處打電話給不認識的人，眼見老公在旁悉心照料，讓她強調兩人是患難見真情，接著感性表示：「我只想要謝謝我先生，在這次車禍受傷事件讓我體會什麼是另一半無償的關心，在乎與發自內心的善良」。