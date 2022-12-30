萬眾期盼的高雄2023跨年《亞灣未來市演唱會》除了推出全台跨年史上首座「260度雙面舞台」外，倒數結束後安排施放180秒高空「亞灣跨年花火」也是此次高雄跨年晚會的重頭戲，高市府30日透露，「亞灣跨年花火」以綠、黃、白等不同色調組成，且煙火將有精彩的3D特效。

高市府表示，伴隨著民眾高喊2023 Happy New Year的歡呼聲，「亞灣跨年花火」一張張笑臉在空中綻放，象徵疫情逐步解封，大眾以開心的心情迎接新的一年，接著一朵朵綠、黃、白不同色調宛如牡丹花的煙火，搭配蝴蝶造型煙火，綻放在美麗的高雄夜空。

高市府指出，「亞灣跨年花火」有最大尺吋8吋煙火，讓民眾有震撼的視覺饗宴，且還安排3D特效煙火，將有6吋煙火在空中炸開，快速轉換不同色調，一發發充滿立體感的煙火劃過高雄夜空，意味著2023年是幸褔也是圓滿，花火秀最後將在低、中、高3個層次煙火齊放下，畫下180秒「亞灣跨年花火」完美句點。