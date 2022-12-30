俄羅斯、烏克蘭為全球鋼鐵主要出口國，在俄烏戰爭前，兩國占歐盟進口成品鋼材約20%，如今情勢逆轉。據歐洲鋼鐵工業聯盟（Eurofer）表示，台灣和韓國在歐盟主要成品鋼供應國中，已經取代俄羅斯與烏克蘭。

俄羅斯、烏克蘭分別是全球鋼鐵第二大與第九大出口國，每年出口超過3000萬噸、1500萬噸鋼材，通常銷售低價鋼材為主。隨著兩國開戰，俄羅斯受到國際經濟制裁，烏克蘭則因戰爭致出口受阻，來自兩國的鋼材供應均大幅減少。

俄羅斯衛星通訊社報導，歐洲鋼鐵聯盟說，目前歐盟主要鋼鐵供應商，包括土耳其、印度、中國、台灣和韓國，這五國對歐盟的總出口額為51%。其中，台灣和南韓今（2022）年在向歐盟的主要出口國中取代了俄羅斯和烏克蘭。

據聯盟的資料顯示，今年前8個月，歐盟從俄羅斯、烏克蘭的成品鋼材進口分別暴減59%和79%。

而受全球經濟疲軟影響，中國冶金工業規劃研究院副院長肖邦國指出，預估2022年全球鋼材消費量為17.95億噸，較去年同期下降2.0%；2023年全球鋼材需求量為18.01億噸，較去年同期成長0.4%。