配合中央推動國土計畫新制，新北市政府12月1日至明年1月16日辦理國土功能分區圖草案公開展覽作業以徵詢民眾意見，今在三峽區辦理公聽會，青農團體憂心國土保育地區土地劃分，會犧牲農民生計與權益，到場陳情抗議，地政局主秘徐鳳儀表示，國土保育地並非將完全限制使用，原有的合法使用農地也會予以保障，會將民眾意見向中央反映。

在地青農認為，根據內政部營建署發布之資訊顯示，全國區域計畫制度於2025年4月30日轉軌為國土計畫制度，三峽山區涵蓋鳶山、五寮、金圳、插角、有木、竹崙、安坑七個里的大部分土地將被劃入限制條件最嚴格的「國土保育地區第一類」，範圍內農民現行合法使用，甚至世代經營的農牧用地將遭受嚴重衝擊，且幾乎無溝通協調與相關配套、補償辦法，勢必嚴重影響在地農民生計。

新北青農聯誼會三峽分會長戴文祥說，土地資源有限，覓地耕種已大不易。如今又面臨國土計畫制度改變，三峽山區大面積土地將被劃為國保一，農民現有權益真的不變嗎？

他表示，查閱公開展示的圖資，與三峽山區相比，翡翠水庫集水區分屬國保二「環境敏感程度次高」或國保四「都市計畫內需保護或保育之地區」。而三峽山區多數私人土地的「農牧用地」， 卻被劃入「重要水源、森林、動植物資源等地區，環境敏感程度較高」的最嚴格管制的國保一，在地農民需得到合理的說明與因應的配套、補償辦法

三峽區農會幹事張永巨也認為，若缺乏配套與補償辦法，將嚴重影響在地原有農業生產，使農民生計受到衝擊。期盼中央與地方政府，一同正視並積極協助在地農民，環境保育同時，讓三峽的永續農業能持續經營與發展。

新北市議員江怡臻表示，國土劃分對農民影響甚大，希望政府聆聽農民心聲，做出適當配套，莫讓農民無地可耕、讓返家農民無家可返。

新北市議員蘇泓欽則質疑，現在都承諾農民既有的權益不會變，但未來如要做變更使用是否可以？目前都還不確定，認為應白紙黑紙明訂，以前區域計畫可以使用地區，將來國土計畫也能用，希望中央與地方能做出保證，跟農民交代清楚。