台股今封關日在台積電領漲效應，帶動追價買盤，大盤指數維持百餘點漲勢行情，櫃買中小型股雖然有漲多獲利了結賣壓，漲勢縮減，但低接買盤仍積極。啟發投顧明年元月首周看好四大題材類股，包含：航空股、綠能股、生技（製藥及美白商機）、遊戲股等，元月首周指數區間介於14,000～14,500點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.中國宣布明年1月8日起取消入境PCR檢測和集中隔離措施，並且將有序恢復中國公民出境旅遊，有望帶動解封旅遊商機、中國經濟回溫，手機、PC、NB等產業加速去化庫存。

2.台灣超徵稅收4,500億元，還稅於民聲浪再起，若能發放現金或N倍券，將有利刺激餐飲、觀光、旅遊、服飾等內需。

另啟發投顧提醒留意三項國內外利空因素：

1.擔憂景氣衰退，市場信心嚴重不足，美股除道瓊外，走勢皆為疲弱，其中權值股，蘋果、特斯拉等不斷破底，拖累科技股走勢。

2.ECB官員鷹派談話，造成歐債殖利率竄升、帶動美債殖利率出現反彈（應不至於過前高），對科技股、高估值的股票壓力較大。

3.國發會公布11月景氣燈號，受到通膨、升息、庫存去化等利空籠罩，景氣燈號綜合判斷分數下探12分、跌落至藍燈，上一次亮出藍燈已是2018年12月。