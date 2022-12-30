星宇航空（2646）雖然仍在虧損，但公關長聶國維透露，董座張國煒體恤員工疫情期間辛苦3年，明年美國線開航、機隊規模擴大，還要再接再厲拚業績，決定發放年終獎金一個月本薪。

除了年終獎金，星宇航空今年也要辦尾牙，由於員工人數增加至近2,000人，將採取各個單位分開舉辦，把福利交由各單位自行決定。

解封後客運轉強，星宇新航點、座位數月月增，到明年1月將達16個航點，12月整體座位數較11月成長2成，訂位量較11月成長逾4成，接著明年1月迎來農曆春節出國旺季，星宇新開河內、宿霧兩個航點，以及曼谷等地增班，東南亞航網更綿密，加上兩架A350-900廣體機投入，1月座位數合計再成長近3成。

機隊方面，星宇12月將交付2架A321neo，屆時13架A321neo將全數到位，還有2架A350-900預計明年初將首度亮相並投入東南亞航線營運，大幅增加運能及派遣彈性。

星宇明年重頭戲，是4月將首度開航美國飛洛杉磯，下半年再下一城插旗舊金山航點，全力發展北美至東南亞高達10億人口的轉機航網。