近期時尚圈新星New Jeans又傳來了好消息，年僅14歲的成員HYEIN於30日正式成為奢侈品品牌LOUIS VUITTON品牌大使，並同步釋出官方形象照。過去HYEIN亮相於機場、活動私服時便經常被拍攝到多次使用LV單品，在團體官方IG帳號也可以看到她手提LOUIS VUITTON與草間彌生合作的手袋，日前更於韓國版《VOGUE》便以LV 2023 Cruise早春度假系列登封，雙方的合作早就有跡可循。

New Jeans成員HYEIN過去便經常以LV單品亮相。（摘自New Jeans IG）

HYBE旗下的New Jeans平均年齡16歲的他們，憑藉著同名專輯出道，在發售當日就賣出26萬2815張，刷新紀錄成為第一個首日銷量突破20萬張的女團，頂著BTS師妹團的光環，她們的實力與人氣不容小覷，一出道便勇奪The Fact Music Awards（簡稱TMA）新人獎，因此被大眾譽為「怪物級新人」，並於Melon Music Awards獲得佳績，更於2022 Asia Artsit Awards中獲得年度新人獎、歌手類年度表演獎等，打破該獎項最年輕獲獎人的紀錄。

New Jeans出道隔日變出席香奈兒快閃店活動。（摘自New Jeans IG）

New Jeans的時尚資源從出道起便十分驚人，8月1日出道的他們於出道隔日便受到香奈兒邀請，出席品牌韓國快閃店合作，並陸續登上國際時尚雜誌《ELLE》、《GQ》、《Harper’s BAZAAR》封面、成為韓國服飾品牌「O!Oi」代言人，其中越南及澳洲成員則接棒IU、李政宰、申敏兒等大咖成為GUCCI代言人，成為團體內首個拿到個人代言的成員。

不過身為忙內的HYEIN也不遑多讓，除日前曾單獨出席Diesel活動，也是團體內首位以個人之姿出登上國際雜誌封面，並接棒成為團體內第二個拿到奢侈品代言人身份的團員，可見其帶貨力、時尚感備受肯定。